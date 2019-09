Temptation-Thomas voelt zich gebruikt

Thomas vertelt in OFFLINE dat hij geen spijt heeft van zijn deelname, maar dat zijn opmerkingen af en toe niet heel handig uitpakken. Ook stelt hij dat een bepaalde grap die hij heeft gemaakt naar de crew zo wordt gemonteerd dat het lijkt alsof hij de hele dag alleen maar seks wilt met verleidster Daniëlle.

„Mijn leven draait nu wel voornamelijk om Temptation. Het is een hele rare periode. Dat vind ik niet altijd leuk”, lacht hij ongemakkelijk. Spijt heeft hij echter niet. „Dat komt omdat er ondanks dat het echt wel fout is gegaan en mijn relatie echt wel een deuk heeft opgelopen, ik er wel sterk uit ben gekomen.”

Typetje

Hoewel Thomas maar twee weken op het eiland zat, voelde dat langer. „Het voelde als een half jaar. Ik ging helemaal kapot daar. Ik heb heel hard moeten huilen. Dat soort beelden krijg je niet terug te zien. Ze maken van iedereen een bepaald typetje. Bij mij, als je het echt gaan analyseren, valt het meeste eigenlijk echt wel mee.” Hij legt uit dat het vooral door de montage komt. „Als een verleidster mij tien vragen over seks stelt en ik geef tien keer antwoord en je zet die antwoorden achter elkaar, dan praat ik dus de hele dag alleen maar over seks.”

Ook vermoedt hij dat veel van zijn uitspraken door de alcohol komen. „Ik was gewoon dronken en dan gaat het de hele tijd over seks en dan maak ik een domme seksgrap. Dat is hoe dat hele programma in elkaar zit. Ze maken het zo vervelend soms.” Volgens Thomas is er bovendien een totaal verkeerd beeld ontstaan toen de kijker én zijn vriendin Yasmin te zien kregen dat Thomas voorstelde de zenders af te doen om seks te hebben met verleidster Danielle omdat hij dacht de cameraploeg weg was. „Dat was een geintje dat ik naar de crew maakte. Omdat ze zeiden dat ze verderop zouden gaan zitten. ’Ja ja, dat zal wel. Die camera is zeker uit’. Het was een geintje!”

Dreamdate

Cox is het er dan ook niet mee eens hoe wordt afgeschilderd door het programma. „Er gebeurt iets op de Dreamdate wat ik wel echt heel gemeen vind. Daar vind ik dat ze vals gespeeld hebben. Daarvan heb ik gezegd dat ze dit niet konden maken, maar kreeg ik als antwoord dat ze dat wél kunnen maken. Dat was wel het meest heftige van Temptation Island. De persoon die daarvoor verantwoordelijk was, hoef ik ook nóóit meer te zien.”