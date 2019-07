Sanne Vogel in verwachting van tweeling

„We kunnen het zelf nog steeds niet helemaal geloven”, zegt Sanne. „We zijn onwaarschijnlijk gelukkig, maar we vinden het natuurlijk ook onwijs spannend. Ik ben 13 weken zwanger.” Dat ze twee kindjes in haar buik heeft is een verrassing. „Die zagen we niet aankomen”, schrijft ze. „Alhoewel... ik ben zo ongelooflijk misselijk en moe geweest, dus er viel veel op zijn plek bij de eerste echo.”

„Nu is de misselijkheid gezakt, doen we vreugdedansjes in de woonkamer en groeit mijn buik als kool. We zijn ontzettend dankbaar en blij en we wensen met heel ons hart dat deze twee kleine mensjes gezond op de wereld zullen komen.”

Sanne Vogel, die vorig jaar een miskraam had na vier maanden zwangerschap, is nu vier jaar samen met de zes jaar jongere Melchior Schimmel. Hij vroeg haar twee jaar geleden ten huwelijk.