Radiozenders NPO komende weken in teken coronavirus

3FM gaat bijvoorbeeld elke avond concerten uitzenden van artiesten die als gevolg van de situatie niet kunnen optreden. Ook gaat de zender jongeren en ouderen op afstand met elkaar in contact brengen.

Radio 5 haakt op die actie aan. Die zender gaat een telefooncirkel opzetten om mensen die zich in thuisisolatie bevinden in contact te brengen met anderen. Radio 2 opent vanaf maandag de lijnen voor iedereen die zijn verhaal kwijt wil. FunX brengt verhalen van luisteraars die zich inzetten voor anderen, in het bijzonder zorgverleners.

„We beseffen dat het leven er nu voor veel luisteraars anders uitziet dan normaal”, zegt NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. „Veel mensen verblijven thuis. Met onze radiozenders willen we vooral deze dagen een plek zijn waar je je verhaal kwijt kunt. Samen houden we Nederland open.”