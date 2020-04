Ⓒ RTL

Het gaat goed los op Temptation Island. Nu Arda met open ogen in de val van verleidster Eline is getrapt, is hij helemaal hoteldebotel. En wat hij dan allemaal uitkraamt... Dat krijgt ook zijn vriendin Elke te zien tijdens het kampvuur. Net als de weinig aan de verbeelding overlatende seksscènes.