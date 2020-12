Lars Veldwijk in tranen om weerzien kinderen

Hij neemt haar direct in de armen, zonder zich nog te bekommeren om zijn bagage die andere passagiers in de weg staat. Het ontroerende filmpje deelt Lars op Instagram met veelzeggende hartjes erbij. In een volgend filmpje rent ook zijn zoon Mason op hem af. „Papaaaa”, roept hij, terwijl hij zijn vader in de armen vliegt en omhelst.

Voor zijn voetbalcarrière vertrok de spits naar Zuid-Korea. Door de coronacrisis kon hij tussendoor niet naar huis vliegen om zijn kinderen te zien, omdat hij dan bij terugkomst twee weken in quarantaine zou moeten. Hij liet in een interview met De Telegraaf eerder dit jaar wel weten dat hij elke dag met hen FaceTimet.

Monica Geuze, de ex van Veldwijk, was twee dagen geleden ook al in tranen, toen ze in haar vlog liet weten dat ze het moeilijk vond haar dochtertje voor het eerst sinds een jaar weer af en toe te moeten missen, nu haar vader ook weer in de buurt woont.