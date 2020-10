Joss Stone in verwachting van eerste kindje

„Ik zit in mijn zeventiende week en ben niet meer zo misselijk. Is het niet gek dat er iets in je groeit?”, vertelt de zangeres. Haar vriend Cody, een Amerikaanse muzikant, is de vader van de baby die op komst is.

Joss geeft in de podcast aan een beetje bang te zijn voor de bevalling, maar volgens Cody hoeft ze geen angst te hebben. „Mijn vriend zei tegen me: ’pijn is tijdelijk’. Tijdelijk, tijdelijk? O mijn god, het is verschrikkelijk”, aldus Joss. „Ik ben gewoon ontzettend bang om het eruit te moeten persen.”