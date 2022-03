Oekraïense ESF-winnares naar Turkije gevlucht: ’Mogelijk doelwit’

Jamala besloot donderdag, toen de Russische invasie in Oekraïne begon, op de vlucht te slaan nadat ze explosies vlak bij haar huis hoorde. Ze reisde via het westen van Oekraïne het land uit en liet haar man en vader achter. Of ze zich nu veilig voelt, weet Jamala nog niet. „Misschien. Ik zag dat er lijsten of geruchten waren dat ik een mogelijk doelwit zou zijn.”

In 2016 zorgde Jamala onbedoeld voor spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Ze won destijds met een lied dat ging over de deportatie van de circa 200.000 Krim-Tataren in 1944 door het schrikbewind van de toenmalige dictator van de Sovjet-Unie, Jozef Stalin.

De zangeres is wel blij dat de European Broadcasting Union (EBU) heeft besloten dat Rusland niet meer welkom is op het Eurovisie Songfestival. „Ik denk dat het de juiste beslissing is. Over het algemeen is elk protest goed. In dit geval is het songfestival een grote internationale wedstrijd en uitsluiting zal zeker iets betekenen. Ik ben Eurovisie dankbaar voor deze beslissing.”