Jörgen Raymann zet villa in etalage

Hoewel de verwaande mens roept dat hij niet dood gevonden wil worden in Almere, is dat volgens de cabaretier onzin. Hij is dan ook hoopvol voor de toekomst en zegt in het weekendmagazine van Het Financieele Dagblad: „Mijn vrouw en ik hopen ook de komende jaren het geluk te hebben, hier geen zure lijken aan te treffen.”

Aan de andere kant van de elektrische poort, bevindt zich een, met coniferen omheind, stuk land van 3320m2. Het huis heeft een oppervlakte van 613m2. ’Een oase, afgesloten van de buitenwereld.’ Het huis beschikt onder andere over een subtropisch zwembad. Destijds kocht Jörgen het stuk grond voor een prijs van 541.200 euro.

Na het bouwen van hun droomhuis, staat Jörgens villa voor bijna het viervoudige te koop. Hij verwacht er minimaal 1.950.000 euro voor te ontvangen. Toch zal hij daar niet helemaal tevreden mee zijn. Een jaar geleden hoopte hij namelijk nog 2,4 miljoen aan hetzelfde huis over te houden. Dat zou dan een mooie opsteker zijn voor zijn financiële situatie.

Echtscheiding

De bouw van een huis leidt volgens de cabaretier regelmatig tot een echtscheiding. ’Maar zolang ik mijn plek kende – Sheila heeft altijd gelijk – ging dat uitstekend’, aldus Jörgen. Sheila is de bedenker en vormgever van hun kubistische droomhuis en wist, door middel van zelfgemaakte moodboards, haar man uit te leggen wat hij mooi vond en waarom.

Het optrekje beschikt over een grote keuken voor het bereiden van heerlijke Surinaamse maaltijden, een tuin voor hun labrador Sammy, een studieruimte, een televisiekamer met een eigen pantry voor Jörgen, een gym, drie gashaarden en acht wc’s. Boven bevindt zich een bibliotheek, een walk-incloset, een gastenverblijf en drie luxe slaapkamers, waarvan er twee leeg zijn. De twee dochters zijn inmiddels het huis uit, iets wat Jörgen maar niet kan begrijpen: ’Heb je allebei zo’n mooie kamer, met eigen badkamer en wc en wil je toch op jezelf wonen.’

De miniatuurgolfbaan die Jörgen in een opwelling heeft laten aanleggen, liet hij later weer slopen. Zo legt hij uit: ’Het is veiliger voor iedereen als ik gewoon op het oefenterrein van de golfclub blijf aanklooien.’

Wat hij gaat missen? Een kopje koffie op het terras drinken, terwijl hij reigers observeert die zich aan de goudvissen vergrijpen. Sheila zou graag een huis met een balkon van drie bij drie willen. ’Wel zo zorgeloos.’ Jörgen geeft haar gelijk.