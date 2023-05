Premium Het beste van De Telegraaf

Twee ’koninginnen’ herdacht in het Zwitserse plaatsje Küsnacht Eerbetoon aan Tina Turner... met kerstverlichting!

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

De zangeres en haar echtgenoot Erwin Bach waren heel gelukkig in het plaatsje aan het meer van Zürich. Ⓒ ANP/HH

Het stadje Küssnacht aan het meer van Zürich, waar Tina Turner overleed, kende vooral in België bekendheid door een andere trieste gebeurtenis. In 1935 verongelukte hier koningin Astrid – moeder van de latere koningen Boudewijn en Albert. Voor de geliefde vorstin brandt in Zwitserland nog wel eens een kaarsje en ook de ’Queen of Rock ’n Roll’ wordt er met licht herdacht.