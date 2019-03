Heidi Klum verandert in weerwolf op Halloween

In de veertien minuten durende video uit 1983 is de King of Pop op een date, als hij aan zijn liefje bekend dat hij „niet is zoals de andere jongens.” Bij een volle maan wordt hij een weerwolf. De door John Landis geregisseerde clip werd meerdere keren verkozen tot ’meest invloedrijke clip aller tijden’ en is sinds de komst van YouTube daar ruim 450 miljoen keer bekeken.

Heidi’s Halloweenkostuums zijn legendarisch. De Duitse geeft al achttien jaar een groot feest rond de griezelfeestdag, en maakte vaak indruk met haar outfits. Zo was ze eerder verkleed als Betty Boop, een megavlinder, een ontveld menselijk lichaam en een bejaarde versie van zichzelf.

Eerder op de dag gisteren plaatste het model foto’s en video’s van de voorbereidingen van haar transformatie tot Michael Jacksons weerwolf op social media, waarbij ze steeds maar een klein deel liet zien. Daarom werd haar echte kostuum pas duidelijk toen ze geflankeerd door zombies haar entree maakte op de rode loper van haar Halloweenparty in New York.