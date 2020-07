’BBC verbiedt Black Lives Matter-symbolen’

Bronnen binnen de BBC laten volgens The Daily Telegraph weten dat de directie met de maatregel de schijn dat de omroep de BLM-beweging steunt, de kop in zou willen drukken. De omroep zou BLM bovendien zien als een campagne en hanteert daarom dezelfde regels. „De BBC kan niet het ene doel boven het andere stellen en Black Lives Matter is zeker een campagne”, zo zou de verklaring zijn.

„Om die reden willen we niet dat iemand zichtbare symbolen draagt waaruit blijkt dat ze de beweging steunen. Onze presentatoren en gasten mogen Black Lives Matter bespreken en we hebben het onderwerp al vaker behandeld. Wij zijn niet onpartijdig als het gaat om racisme, maar het dragen van badges gaat, net als bij iedere andere campagne, te ver.”

In een officiële verklaring aan The Independent meldt de BBC dat journalisten en presentatoren nooit badges, buttons of politiek geladen symbolen mogen dragen als zij op televisie zijn. „Dat principe hebben wij altijd gehandhaafd en dat doen we nu dus ook”, aldus een woordvoerder.