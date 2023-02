NPO Radio 2 draait 555 liedjes voor slachtoffers van aardbevingen

De radiozender ondersteunt net als andere zenders van de NPO, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio ook de Nationale Actiedag van Giro555 volgende week woensdag. Ze besteden redactioneel en in hun nieuwsuitzendingen aandacht aan de actiedag en daarnaast zijn de dj’s van de verschillende zenders onderdeel van het belpanel en worden speciale radiospots uitgezonden.

Op de actiedag is op NPO 1 een gezamenlijk programma te zien van NPO, RTL en Talpa. In Beeld & Geluid in Hilversum wordt een belpanel met BN’ers opgezet.