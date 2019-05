Mooi Wark-drummer John Roffel overleden

„Onbeschrijfelijk verdriet. Afgelopen avond is mijn grote liefde, mijn alles, mijn man, mijn John overleden”, schrijft Katja. De band, vooral bekend van het liedje In de blote kont, houdt het kort en meldt via sociale media: „RIP. John bedankt.”

Roffel was sinds 2009 de vaste drummer van Mooi Wark. Eerder dit jaar moest hij noodgedwongen stoppen omdat hij ongeneeslijk ziek was. Afgelopen zaterdag verscheen Roffel voor het laatst op het podium toen hij op Siepelrock in het Drentse Pesse afscheid nam van het publiek.