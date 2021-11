’Camilla raakt niet uitgepraat over scheet Joe Biden’

Camilla maakte net even een beleefd praatje over koetjes en kalfjes met de president van Amerika. Toen Joe Biden ondertussen een duidelijk hoorbare scheet liet, zou de hertogin van Cornwall behoorlijk verrast zijn geweest. „Het was lang en luid en onmogelijk te negeren. Camilla raakte er niet over uitgesproken”, aldus de bron aan de Britse tabloid.

De twee ontmoetten elkaar maandag tijdens een receptie in de Kelvingrove Art Gallery. Ook prins Charles en premier Boris Johnson waren aanwezig.

(Tekst loopt door onder foto)

Ⓒ Getty Images

Een paar uur eerder leek de 78-jarige, door zijn rivaal Donald Trump Sleepy Joe genoemd, tijdens de openingstoespraken in te dutten. Dat leidde tot vragen van zijn politieke rivalen over zijn geschiktheid voor de functie.