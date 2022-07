Acteur Rick Paul van Mulligen probeerde vrouwelijke kant te verbergen voor heterorollen

„De toneelschool adviseerde dat ik mijn inmiddels weer vrolijke, feminiene karakter niet moest meenemen in mijn vak, zodat ik ook heterorollen - dé rollen - kon spelen. Bij castingbureaus hoorde ik na mijn afstuderen dat niemand me ooit als hetero zou willen zien, tenzij ik heel hard zou werken om ’normaal’ te doen. Dus dat probeerde ik”, vertelt de veertigjarige acteur zaterdag in De Volkskrant.

De omslag kwam in 2017 met het maken van Paradijsvogel, een voorstelling voor het reizende theater De Parade. „Vanaf het moment dat ik begon te schrijven, kwamen er allemaal verhalen en liedjes in me op over vroeger, maar die vond ik veel te homoseksueel”, vertelt hij. Op dat moment had Van Mulligen een tijd lang een homo gespeeld in de tv-serie A’dam-E.V.A. en moest hij voor zijn gevoel van dat imago af. Hij wilde laten zien wat hij nog meer in zijn mars had. Maar het schrijven lukte niet, zegt hij. „Dus deed ik wat wel goed voelde en creëerde ik voor de voorstelling een superfeminien, súpergay alter ego: alles wat ik niet wilde zijn, maal tien.”

De voorstelling werd een succes en was daarmee „de beste stap die hij had kunnen zetten”, vindt de acteur. „Ik had de weerstand in mezelf doorbroken en sindsdien omarm ik wie ik ben. Dat maakt castings voor film en tv lastig – voor heterorollen word ik inderdaad amper uitgenodigd en alle homorollen zijn nog steeds eendimensionaal – maar op het toneel speel ik ook gewoon heterorollen. Daar maakt mijn vrouwelijke kant kennelijk minder uit.”