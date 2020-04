Filmfestival Toronto gaat ondanks corona door: uitstellen heeft geen zin

„Uitstellen heeft volgens ons geen zin”, vertelt directeur Joana Vicente aan Variety. „Wie weet komt er wel een tweede golf van het coronavirus in oktober of november dit jaar.”

TIFF vindt elk jaar begin september plaats, met een line-up van zo’n driehonderd films. Het filmfestivalteam is vastberaden om het evenement door te laten, ook als dat betekent dat er gebruik moet worden gemaakt van minder locaties, een kleiner publiek of, in het slechtste geval, geen publiek. De organisatie is voor de zekerheid al wel begonnen met het ontwikkelen van een soort virtueel alternatief.

„We weten dat er veel industrieleden en afgevaardigden zijn die niet naar Toronto kunnen reizen omdat ze van over de hele wereld komen”, zegt Vicente. „Het wordt dus sowieso een aangepaste versie van het festival. We gaan daarnaast kijken hoe we sociale afstand kunnen toepassen. Misschien geen anderhalve meter afstand, maar misschien laten we een aantal stoelen leeg.”

Vicente hoopt met het festival mensen weer bij elkaar te brengen. „Als we geluk hebben zijn wij het eerste grote festival dat weer kan plaatsvinden. Dan grijpen we echt onze kans om films, filmmakers en de industrie te vieren en te steunen.”