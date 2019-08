Ciara en Macklemore eigenaar van Amerikaanse voetbalclub

Ook de man van Ciara, American Football-speler Russell Wilson die speelt in Seattle, behoort tot de groep. „Dit is niet alleen voor mijn man en mij een speciaal moment, maar ook voor onze kinderen”, zegt de Level Up-artieste. „Het betekende veel voor ons toen we onze kinderen zagen rondrennen op het terrein van de club, met hun namen op de shirt van het team.”

Thrift Shop-rapper Macklemore is afkomstig uit Seattle. „Om hier te zijn opgegroeid en dan onderdeel uit te maken van deze organisatie - het voelt onwerkelijk”, zegt hij. „Dit team is bezig om een ongelooflijke naam op te bouwen, ik ben bijzonder blij daar deel van uit te maken.”

Major League Soccer

Veel andere eigenaren zitten of zaten op hoge posities in het Amerikaanse zakenleven. Onder meer Microsoft-CEO Catya Nadella maakt deel uit van de groep, evenals (oud-)vertegenwoordigers van Pandora, Fox Sports en Amazon.

De Seattle Sounders spelen hun wedstrijden in de Major League Soccer, de hoogste voetbalcompetitie van de Verenigde Staten. De Nederlander Kelvin Leerdam maakt deel uit van de selectie.