Paul de Leeuw heeft spijt van ’kortzichtige opmerking’ over Aziaten

De presentator van Op1 zei vorige week in een gesprek met viroloog Ab Osterhaus over het coronabeleid in China dat Aziatische mensen ’gelijk doen wat de baas zegt’, omdat dat in hun mentaliteit zou zitten. „De strategie die men in China gebruikt, heeft gewerkt. Heel streng en keihard erin”, begon Osterhaus. „Ik vind het echt geweldig. Ze krijgen een aantal coronagevallen binnen en zorgen er meteen voor dat de situatie onder controle komt. Dat betekent testen, testen, testen… Dat hebben we in Europa niet gedaan.”

De Leeuw haakte daarop in door te beginnen over ‘de mentaliteit van Aziatische mensen’. „Het gaat hier ook over de mentaliteit van Aziatische mensen. Zij doen gelijk wat de baas zegt.” De opmerking schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat en werd door kijkers racistisch genoemd.

„Het is nooit mijn bedoeling geweest, maar met deze opmerking heb ik er wel voor gezorgd dat ik ze over een kam heb geschoren. Dat spijt me”, zei Paul. „Hiervoor bied ik dan ook mijn excuses aan. We zeggen wel eens van fouten leer je, dus ik hoop dat ik hier ook echt van geleerd heb. Nogmaals mijn excuses, maar het is gebeurd.”