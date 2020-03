Weinstein in ziekenhuis tot straf wordt uitgesproken

Harvey Weinstein Ⓒ ANP

Harvey Weinstein werd vorige week opgenomen in het Bellevue Hopsital, vlak nadat hij te horen kreeg schuldig te zijn bevonden aan twee van de vijf aanklachten die tegen hem liepen bij de rechtbank in New York. Weinstein had last van pijn op de borst en een te hoge bloeddruk, waardoor hij niet direct naar de gevangenis op Rikers Island hoefde. Artsen menen dat het verstandiger is hem voorlopig nog in het ziekenhuis te houden, meldt Variety.