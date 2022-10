YouTuber Dylan Haegens getrouwd én hij wordt vader

Op Instagram deelt Dylan een foto. „We’ve just got married”, schrijft hij erbij. Ook Marit deelt een kiekje van hen samen op de grote dag.

(Tekst loopt door onder Instagrambericht.)

Een paar uur later maakt het stel via het sociale medium bekend dat Marit in verwachting is. „O ja, nog een kleine verrassing: wij worden papa en mama! Iets waar we heel lang van dromen en nu eindelijk mag gebeuren. Het is geen vanzelfsprekendheid geweest en dat het nu précies zou samenvallen, hadden we nooit verwacht”, legt Dylan uit. Hij voegt eraan toe: „We zijn intens gelukkig en hebben het gisteren tijdens de bruiloft op een heel mooie manier bekend kunnen maken aan onze familie en vrienden. En dat we het nu met jullie kunnen delen is mega bijzonder!”

Het bekende YouTubekoppel was al een tijdje verloofd. Zo ging Dylan tijdens een opname voor een vlog op zijn knieën voor Marit in 2019. Omdat de opnames plaatsvonden in een bruidszaak in Limburg, droeg Marit tijdens het aanzoek al een jurk.