Jochem Myjer, S10 en Tineke Schouten bij uitblinkerslunch

Een uitblinkerslunch, die vaker wordt georganiseerd, is voor „Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie” in verschillende sectoren. Daarbij wordt gedoeld op bijvoorbeeld cultuur, wetenschap of sport. Met deze lunch willen Willem-Alexander en Máxima hun erkenning en waardering uitspreken voor deze mensen, die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Ook onder anderen Anjet Daanje, winnares van de Boekenbon Literatuurprijs 2022 en Libris Literatuurprijs 2023, schaakgrootmeester Anish Giri, Rusland-correspondent voor de NOS Iris de Graaf en schaatsster Femke Kok waren uitgenodigd.