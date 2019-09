Cristiano Ronaldo in tranen om overleden vader

Zijn vader werd in 2004 geïnterviewd naast zijn huis voor een Noors televisiestation. Een jaar later overleed hij op 52-jarige leeftijd aan leverfalen, een gevolg van zijn alcoholverslaving. Op de niet eerder vertoonde beelden is te zien hoe Jose Dinis Aveiro zegt trots te zijn op zijn zoon, die toen nog voor Manchester United speelde. Ronaldo reageert daarop: „Ik kende hem eigenlijk niet voor de volle honderd procent. Hij was namelijk altijd dronken.”

Volgens Ronaldo was een normaal gesprek met zijn vader onmogelijk. „Het contact was uiterst moeizaam.” De beelden raken hem dan ook behoorlijk, zo is te zien. „Ik heb deze beelden nooit gezien. Ze zijn uniek! Dit doet me zó goed en ik wil ze hoe dan ook hebben om aan de familie te laten zien. Ik wist helemaal niet dat hij zo positief over me was.”

Getraumatiseerd

De wereldberoemde voetballer staat zelf versteld van zijn emotionele reactie. Hij heeft er moeite mee dat zijn vader zijn successen niet heeft meegemaakt, maar begrijpt het alcoholisme van zijn vader. „Hij raakte getraumatiseerd toen hij als soldaat vocht in Mozambique en Angola. Hij is veel te jong overleden.”

Wel is hij blij dat zijn vader de beschuldigingen van verkrachting aan zijn adres door Kathryn Mayorga niet hoefde mee te krijgen. „Als er iets over op televisie was, zapte ik direct naar een andere zender om mijn vriendin en kinderen niet met die onzin te hoeven confronteren. Ik ben blij dat mijn vader dát bespaard is gebleven. Hij was trots, zo blijkt maar weer eens, en zou me ook in deze zaak hebben gesteund. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.”