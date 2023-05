Actrice Sophie Turner plaatst per abuis video van dochter (2) op Instagram

„Eerder vandaag heb ik een fout gemaakt door per ongeluk een video van onze dochter op Instagram Stories te plaatsen”, schrijft Turner maandag op Instagram. „We hebben altijd gepleit voor het recht op privacy van onze kinderen, dus dit publiekelijk delen druist in tegen alles waar ik voor sta. Onze kinderen hebben het recht om op te groeien buiten het publieke oog, om privé te leren en te groeien.”

Ze vraagt om de video, waar mensen kennelijk direct mee aan de haal zijn gegaan, te verwijderen van andere platforms. „Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand die op een ander platform heeft gepost, de video verwijdert.”

Turner en de The Jonas Brothers-zanger trouwden in 2019. In 2020 werd hun dochter Willa geboren. In 2022 kreeg het stel nog een dochter, maar van haar hebben ze de naam niet onthuld. Het tweetal is tot dusver altijd open geweest over het feit dat zij hun kinderen niet in de publiciteit willen hebben. „Ze heeft niet om dit leven gevraagd of om gefotografeerd te worden”, zei Turner eerder tegen magazine Elle.