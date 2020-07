Gravin Eloise heeft inmiddels 100.000 volgers op Instagram

„Ze is zichzelf. Ze blijft dicht bij zichzelf”, karakteriseerde prinses Laurentien woensdagochtend haar dochter nadat ze een toespraak had gegeven. Ze was dan ook erg trots op het allereerste televisie-interview van Eloise in het Jeugdjournaal.

Dat vraaggesprek lijkt er ook voor te hebben gezorgd dat de gravin wat bekender is en meer volgers mocht verwelkomen. „Het is overweldigend . Er zijn nu zoveel mensen, maar ik geniet ervan”, liet Eloise vorige week zelf weten toen de cijfers in rap tempo toenamen. Ter vergelijking: het officiële Instagram-account van het Koninklijk Huis telt 685.000 volgers.