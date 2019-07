’Roxeanne, wat is je geheim?’

Dat ’het’ slaat dan op afvallen. „Ze lijkt wel 20 kilo afgevallen in 1 week”, schrijft iemand, die dan ook meldt dat ze ’gezond jaloers’ is. „Wat is je geheim?”, wil een ander daarom ook weten. Meerderen sluiten zich daarbij aan. „Dat wil ik ook wel weten.” Een ander vindt dat ze wel extreem veel is afgevallen en grapt: „In ieder geval geen Sonja Bakker.”

De complimenten aan haar adres zijn veelvuldig en iemand trekt zelfs even de vergelijking met niemand minder dan Kylie Jenner. Roxeanne wisselde de laatste tijd een paar keer van coupe en liet weten bezig te zijn met afvallen.

Ⓒ Instagram

