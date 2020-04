Charles heeft primeur met virtuele opening ziekenhuis

De 71-jarige Charles, zelf net hersteld van het coronavirus, doet de opening virtueel. Naar verwachting logt hij in via Zoom, een videoprogramma, en zal hij het ziekenhuispersoneel op die manier toespreken. Het hoofd van de verpleging onthult vervolgens de plaquette, aangezien Charles dat niet zelf kan doen.

In het NHS Nightingale, opgezet in een groot conferentiecentrum in Oost-Londen, is in eerste instantie plaats voor 500 bedden. Als het nodig is, kan er ruimte worden gemaakt voor 4000 coronapatiënten. In het Verenigd Koninkrijk zijn al bijna 3000 mensen gestorven aan het coronavirus. Donderdag steeg het aantal sterfgevallen met 569.

Charles sprak woensdag voor het eerst na zijn coronabesmetting. In een video sprak hij zijn dankbaarheid uit voor alle inzet en benadrukt hoe belangrijk het is hoop te houden in de crisis. „Laten we proberen met hoop te leven, vertrouwen in onszelf en elkaar te houden en uit te kijken naar betere tijden.”