Manager Famke Louise: ’Dit ging er mis’

Famke Louise is de meest besproken vrouw van de laatste twee weken. Hoewel, met haar 21 jaar is ze eigenlijk nog een meisje, vindt haar manager Taisy Roseburg-Poulino. Daarom nam ze haar ook graag onder haar hoede toen Famke Louise net met haar management gebroken had. De storm die de artieste vorige week dinsdag na haar spraakmakende optreden bij Jinek over zich heen kreeg, had Poulino niet zien aankomen. Terugblikkend op de gebeurtenissen van de laatste tijd heeft zij echter alle vertrouwen in het nieuwe optreden van Famke Louise bij Jinek, aankomende maandag.