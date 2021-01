'Kim Kardashian neemt scheidingsadvocaat van de sterren in de arm'

Ⓒ Getty Images

Al in de zomer van 2020 gonsde het van de geruchten dat Kim Kardashian een eind wil breien aan het huwelijk met Kanye en nu lijkt het er in het nieuwe jaar dan echt van te gaan komen. Naar verluidt heeft ze al dé scheidingsadvocaat van de sterren, Laura Wasser, in de arm genomen en wonen de realityster en rapper al een tijdje apart van elkaar. De grote vraag die overblijft is waarom de twee klaar met het huwelijk zijn.