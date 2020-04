Aaron Carter en vriendin verwachten eerste kind samen

Terwijl de 27-jarige zanger een positieve zwangerschapstest omhoog hield, zei hij: „Nou, ik word dus vader. Dit is de officiële aankondiging, we zijn zwanger!”

Aan People liet hij weten: „Dit is iets wat we allebei graag willen, we probeerden het al een tijdje en nu is het gelukt. Ik richt me op de toekomst en het aankomende vaderschap. Ik wil een goede vader zijn en gelukkig gaan alle andere dingen in mijn leven, zoals muziek, ook goed. Maar familie is het belangrijkste dat er is.”

Drie weken geleden berichtten verschillende Amerikaanse media nog dat Carter niets geloofde van een zwangerschap, waar Melanie hem over inlichtte. Dat gesprek liep vervolgens uit op een handgemeen dat leidde tot Melanie’s arrestatie, omdat ze de zanger heftig gekrabd zou hebben. Ook zei Aaron toen dat ’het nooit meer goed zou komen met haar’.