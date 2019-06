Juanes openingsact in tour Rolling Stones

De Amerikaanse tournee van de Rolling Stones werd eind maart afgezegd omdat frontman Mick Jagger onder het mes moest. De 75-jarige zanger kreeg een nieuwe hartklep. Inmiddels zijn de nieuwe tourdata bekend: de Stones geven tussen 21 juni en 31 augustus zeventien shows.

Naast Juanes staan onder meer de Britse band The Wombats, op 1 augustus in East Rutherford, de IJslandse band Kaleo, tweemaal, en St. Paul & the Broken Bones, bij de opening in Chicago, tijdens de tournee in het voorprogramma.