Harry Styles verdiende solo al meer dan 50 miljoen

Het meeste, bijna 25 miljoen pond, verdiende de 26-jarige zanger sinds het einde van de boyband in 2016 aan de verkoop van zijn soloplaten. Bij dat bedrag is zijn tweede album Fine Line, dat in december verscheen, nog niet meegerekend.

De wereldtournees leverde Harry bijna 22 miljoen pond op. Ook verdiende de zanger aan zijn eigen platenlabel meer dan 3,4 miljoen pond.

Dit jaar zal de Brit een stuk minder verdienen dan de voorgaande jaren. Ook Harry was genoodzaakt zijn tournee uit te stellen vanwege de coronacrisis.