Hoe onschendbaar is prins Andrew?

De moed zakt Virginia Guiffre in de schoenen. Al sinds 2015 beschuldigt ze prins Andrew ervan haar seksueel te hebben misbruikt. Eindelijk leek ze de wind in de zeilen te hebben toen de prins na de dood van Jeffrey Epstein voor het voetlicht kwam en de FBI hem maar wat graag wilde spreken. Ghislaine Maxwell, degene die alles van prins Andrew kan weten, is intussen ook opgepakt. En nóg lijkt er met prins Andrew niets te gebeuren. Hoe zit het nu?