Prins Louis (1) steelt show tijdens balkonscène

Vrijwel direct nadat hij voor de mensenmenigte verscheen begon Louis, die in eerste instantie door Catherine gedragen werd, enthousiast te zwaaien. Even later was het Williams beurt en aangemoedigd door zijn vader zwaaide Louis haast onophoudelijk naar het publiek. Ook grote broer prins George (5), zus prinses Charlotte (4) en de overige achterkleinkinderen van de koningin wuifden enthousiast naar het publiek.

De Britse royals sluiten traditiegetrouw Trooping the Colour af met de balkonscène. Ⓒ AFP

Het was de eerste keer dat Louis, die vorig jaar april ter wereld kwam, in het openbaar verscheen. Vorig jaar kwam de viering van de verjaardag van Elizabeth te vroeg voor het jonge prinsje net zoals nu het geval was voor zijn pasgeboren neefje Archie, het zoontje van prins Harry en Meghan.

Hoeraatjes

De hertogin van Sussex keerde zaterdag wel terug van haar zwangerschapsverlof. Het was voor haar de tweede keer dat ze aanwezig was tijdens Trooping the Colour, dat traditioneel wordt afgesloten met de balkonscène. De haast gehele koninklijke familie kijkt dan gezamenlijk naar overvliegende vliegtuigen van de Royal Air Force.

Vanuit het publiek klonken na afloop een hoop hoeraatjes voor de ’jarige’ Elizabeth. De vorstin, die in april al 93 jaar werd, kon dat wel waarderen. Met een lach op haar gezicht zwaaide ze haar onderdanen toe.