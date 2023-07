Gezondheid Chimène van Oosterhout verbeterd na operatie

Van Oosterhout was samen met goede vriendin Tanja Jess op vakantie op het eiland Kos. Nadat ze onwel was geworden, werd ze opgenomen in een ziekenhuis in Athene waar ze direct een operatie onderging. Volgens de woordvoerder zijn haar aderen nu schoon. Nadat het zaterdag aanvankelijk weer beter ging, liep Van Oosterhouts conditie ’s avonds weer terug. „Ze hebben haar toen een paardenmiddel gegeven en nu voelt ze zich een stuk beter. Vandaag heeft ze al een stukje kunnen wandelen.”

De 59-jarige Van Oosterhout werd de afgelopen jaren driemaal behandeld voor borstkanker. Door medicijnen en chemotherapie kan het risico op hart- en vaatziekten toenemen.