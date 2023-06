Verhulstjes en Oogappels winnen Binge Awards

De Verhulstjes, waarin de Vlaamse familie Verhulst wordt gevolgd, won de prijs voor beste realityshow en de Bnn-Vara-serie Oogappels werd uitgeroepen tot beste Nederlandse productie. De laatste gaat over vier gezinnen waarin de ouders worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. Het was vorig jaar een van de meest gestreamde series op NPO Start.

De HBO Max-hit The Last of Us kreeg de Binge Award voor beste serie. Het post-apocalyptische drama was begin dit jaar een groot succes voor HBO. De hoofdrollen waren voor Pedro Pascal en Bella Ramsey.

De prijs voor beste film werd toegekend aan Luther: The Fallen Sun (Netflix) en de laatste award ging donderdag naar The Kardashians (Disney+) voor meest bingewaardige serie. De show is het vervolg op Keeping Up with the Kardashians.