Oom en tante prins Harry steken draak met Oprah-interview: ’Wie is Oprah?’

„Wie is Oprah”, reageerde het jongste kind van koningin Elizabeth toen hem werd gevraagd of hij het televisie-interview had gezien. „Ja, welk interview bedoel je”, vulde Sophie lachend aan.

Het interview dat Oprah met Harry en Meghan had werd in maart uitgezonden. De prins en zijn vrouw spraken hierin openhartig over waarom ze hadden besloten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Kijkers reageerden geschokt op meerdere uitspraken van het koppel, onder meer over racisme binnen de familie. Zo zei Meghan dat een familielid gesprekken had met Harry voor de geboorte van hun zoontje Archie over ’hoe donker de huid’ van de baby zou zijn.

Harry’s oudere broer prins William ontkende na het interview dat hun familie racistisch is. Buckingham Palace liet namens de koningin weten dat de familie bedroefd was te horen hoe moeilijk de afgelopen jaren voor Harry en Meghan zijn geweest.