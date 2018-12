Weer Hollywood-regisseur beschuldigd van misbruik

Zo claimt Henstridge dat Ratner haar dwong tot orale seks. De actrice, toen een negentienjarig model, was bij hem thuis met een groep anderen. Ze viel in slaap en toen ze wakker werd, bleek iedereen te zijn vertrokken. Ratner zou toen de uitgang hebben geblokkeerd en haar met fysieke kracht hebben gedwongen tot orale seks. „Op een gegeven moment heb ik toegegeven en deed hij zijn ding”, aldus Henstridge.

De advocaat van Ratner zegt tegen The LA Times dat de regisseur nooit zoiets heeft gedaan. „Ik vertegenwoordig hem al twee decennia en geen vrouw heeft ooit een claim van seksueel wangedrag of intimidatie neergelegd. Ook heeft nooit iemand om een financiële vergoeding gevraagd.”

Henstridge deed haar uitlating vanwege de vele andere verhalen die de ronde doen over mannen die over de schreef zijn gegaan. Zo kwamen in de afgelopen tijd onder anderen producent Harvey Weinstein, acteur Kevin Spacey en regisseur James Toback in opspraak.

Ratner regisseerde onder meer de Rush Hour-trilogie, The Family Man en X-Men: The Last Stand. Ook maakte hij naam als regisseur van videoclips waaronder een hele rits nummers van Mariah Carey.