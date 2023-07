Rolf Sanchez nam pauze om helemaal tot zichzelf te komen

„Als er dingen gebeuren in het leven dan is dat een uitnodiging om jezelf te leren kennen en dat ben ik nu aan het doen dus ik ben heel blij”, zegt Sanchez. In mei werd bekend dat de zanger niet langer samen is met Sophia Mason, met wie hij vier jaar een relatie had.

Inmiddels gaat het „oprecht goed” met Sanchez, zegt hij. „Ik ben lekker veel aan het trainen.” Ook loopt de zanger bij een coach en dat gaat „heel lekker.” „Ik ben nu wel op een punt waar ik wil zijn en dat meen ik echt.”