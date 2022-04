The Weeknd eiste zelfde salaris als Ye voor invaloptreden Coachella

Er was Ye een vergoeding van ruim 7 miljoen euro toegezegd, plus 450.000 euro aan productiekosten. Coachella-eigenaar Phil Anschutz zou na Ye’s afzegging het grootste deel van die kosten hebben willen behouden voor het festival door The Weeknd aanzienlijk minder te betalen. „Zelfs toen Coachella bekend maakte dat The Weeknd de vervanger zou zijn was de deal nog niet rond. The Weeknd eiste dat hij hetzelfde bedrag als Ye zou krijgen en anders niet zou optreden. Na veel onderhandelingen geeft de organisatie hem net zoveel als dat Ye gekregen zou hebben”, aldus een bron.

Ye trok zich terug omdat hij in behandeling gaat voor zijn psychische problemen. De rapper ontstak de afgelopen maanden meerdere malen in woede op sociale media en viel daarbij met name zijn ex-vrouw Kim Kardashian en haar vriend Pete Davidson aan.

Coachella vindt plaats in Californië van 15 tot en met 17 en van 22 tot en met 24 april.