Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik droomde er als meisje al van beroemd te zijn’ Marijke Helwegen: waarom mijn huwelijk kinderloos bleef

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Volgend jaar is ze vijftig jaar getrouwd met haar Harry. ,,We zijn tegenpolen. Daarom werkt het zo goed.’’ Ⓒ Jim Hoogendorp

De tijd dat ze ’het gezicht’ van de plastische chirurgie was, heeft Marijke Helwegen definitief achter zich gelaten. Omdat ze wilde weten waarover ze tijdens haar lezingen in het land over sprak, liet ze zelf veel aan haar uiterlijk sleutelen. De bekendheid die ze met haar taboedoorbrekende werk vergaarde, wil ze nu gaan gebruiken om sociaal werk te gaan doen. In haar woonplaats Baarn is ze inmiddels benoemd tot ’ombudsvrouw’ en helpt ze medeburgers ’klein leed’ op te lossen…