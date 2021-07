Jeangu Macrooy: ’Er is zoveel onwetendheid over onze geschiedenis’

„Het is voor mij een dag van bezinning en stilstaan bij het verleden en het leed van mijn voorouders”, legt de zanger uit. „Zij werkten op de plantages in de koloniën. Maar ik reflecteer ook op de vrijheid die kwam en op het feit dat ik nu als een vrij man kan gaan en staan waar ik wil. Daar konden mijn voorouders alleen maar van dromen.”

Macrooy woonde tot zijn twintigste in Suriname, waar Keti Koti al lange tijd een officiële feest- en herdenkingsdag is. „We vieren en herdenken in Suriname die dag de vrijheid en de mensenrechten. Het was best een schok toen ik naar Nederland kwam, waar Keti Koti een andere rol had. Maar het bewustzijn van onze gedeelde geschiedenis groeit de afgelopen jaren. Er is nog zoveel onwetendheid over onze Nederlandse geschiedenis.”

De zanger beklemtoont dat het slavernijverleden een geschiedenis van alle Nederlanders is. „Het is niet alleen een onderwerp van de Caribische eilanden of Suriname. Het maakt deel uit van onze Nederlandse identiteit. De wereld ziet er door die geschiedenis nu op een bepaalde manier uit. Daar moeten we op een passende manier mee omgaan.”