Alain Clark zet samen met ex grachtenpand te koop

In 2009 kochten zij het appartement voor 855.000 euro met een hypotheek van 750.000 euro. Als de vraagprijs wordt geboden, zullen zij bijna 350.000 euro winst maken.

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 166 vierkante meter. In totaal zijn er vier kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer. De riante woonkamer heeft openslaande deuren naar het balkon. Koken kan in de luxe woonkeuken met kookeiland en diverse inbouwapparatuur. Het pand is gelegen in de Jordaan. Eerder woonden Katja Schuurman en Thomas Acda in dit pand.

Ⓒ Bekende Buren