Acteur Dolf de Vries (83) overleden

De Vries speelde vooral in de jaren zeventig en tachtig in tientallen films. Hij werd vooral bekend door zijn rol in de oorlogsfilm Soldaat van Oranje als Jacques ten Brinck. In de jaren negentig speelde hij in de soapserie Onderweg naar Morgen. In 2006 speelde hij Notaris Smaal in de film Zwartboek.

Ook schreef hij veel reisverhalen. Hij was de beste verhalenverteller van Nederland, aldus Van Poelgeest.