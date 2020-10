Jammer dat Tygo tóch geen Mol was

Ⓒ AvroTros

Een sensationele finale van Wie is de Mol? bleef uit zaterdagavond. Het credo van het programma, ’niets is wat het lijkt’, werd door de makers niet uitgebuit. Maar de ontknoping toonde een zeer toegewijde Mol. Dat werd mede duidelijk zonder de afleiding van joelende fans in het Vondelpark.