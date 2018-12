Familie afwezig op bruiloft prins Christian?

Prins Christian von Hannover en zijn verloofde Alessandra de Osma Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins Christian van Hannover, stiefzoon van prinses Caroline van Monaco, trouwt volgend jaar maart in Lima met zijn uit Peru afkomstige verloofde, model Alessandra de Osma. Voor het huwelijk, dat in Zuid-Amerika plaatsvindt, zijn volgens het Duitse weekblad Bunte drie dagen uitgetrokken: 15 tot 17 maart. Volgens de krant is het echter de vraag of veel naaste familie van de prins aanwezig zal zijn.