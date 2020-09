Akwasi kan zich zijn oude geweldoproepende tweets ‘niet meer herinneren’

Tweets die door andere twitterraars gedeeld worden, luidden bijvoorbeeld: ’Gaat iemand nou nog Zwarte Piet neerknallen? Of moet ik het doen?’ En: ’Kan iemand dit jaar Sinterklaas van die boot schieten, ik leg €500 euro op zijn hoofd. // Braapp !!!’. Ook schrijft hij: ’Zwarte Piet moet dood man, serieus #huurmoord’. En: ’Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?’. En in 2009 al: ’#ikhaatsinterklaas met zoveel passion dat als ik een kind had, ik hem/haar zou trainen om Sinterklaas te liquideren. Hypocriete bullshit.’

Zelf laat Akwasi zondag op Twitter weten zich te distantiëren van de gedeelde tweets uit 2009, 2011 en 2012, die volgens hem ’al meer dan twee decennia oud zijn’. „Ik distantieer mijzelf van de tweets die online opdoken uit de laatste twee decennia. ik kan mezelf niet herkennen in wat ik zag. Eigenlijk kan ik ze me niet eens herinneren. herinner jij zelf kleine tekstjes van meer dan twee decennia geleden? ik dus ook niet.” Hij noemt het ’doorzoeken van zijn tijdlijn voor tweets uit de laatste twee decennia, alleen maar om mijn naam te vervuilen’, ’onderdeel van een racistisch deel van het systeem’. Later die zondag haalt hij zijn account offline.

De oude tweets van het account van Akwasi zorgden voor veel woede en oproepen aan de politie. Politici als Theo Hiddema en Geert Wilders hebben met afschuw op de tweets gereageerd.