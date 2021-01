Anthonie Mackie robotsoldaat met eigen agenda

Harp moet zich voor straf persoonlijk in het oorlogsgebied melden, terwijl hij voordien alleen op afstand streed. De in ongenade gevallen dronepiloot wordt op een levensgevaarlijke missie gestuurd als hulpje van legerofficier Leo (Anthony Mackie), die een geheim prototype van een menselijk ogende robotsoldaat blijkt. Een vrijwel onverwoestbare vechtmachine met een melancholieke oogopslag en een geheel eigen agenda.

De lompheid van de gerobotiseerde voetsoldaten die we ook in Outside the wire zien vechten, steekt schril af bij de finesse van Leo’s ontwerp. Maar is hij de ultieme held of de ultieme dreiging? En wie zijn er nou eigenlijk ‘the good guys’? Met zulke twijfels begint Harp – en met hem de kijker - steeds meer te worstelen in deze vlotte actiefilm van regisseur Mikael Håfström (The rite, Escape plan). Zeker wanneer er als klap op de vuurpijl een kernraket dreigt te worden gelanceerd.

Anthony Mackie (Falcon in de superheldenfilms van Marvel) maakt van zijn kunstmatige personage een fascinerende figuur. Charismatisch en even ondoorgrondelijk als de algoritmes die het zelfstandig handelen van Captain Leo bepalen. Een geavanceerde robotsoldaat als hij mag dan nog toekomstmuziek zijn, de hedendaagse oorlogsindustrie heeft wel allang ingezet op autonome wapensystemen en verregaande robotisering van het krijgsbedrijf. Het niet altijd even geloofwaardige Outside the wire zet grote morele vraagtekens bij die ontwikkeling. Wat deze film naast amusant ook interessant maakt.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)

Outside the wire is vanaf vrijdag te zien op streamingdienst Netflix.