Jinek blijft aan de winnende hand

Het best bekeken programma van de dag was zoals vanouds het NOS Journaal van 20 uur, daar keken 1,9 miljoen mensen naar. Het bulletin van 18 uur volgt met bijna 1,27 miljoen kijkers op gepaste afstand. De wereld draait door pakt met 1,24 miljoen belangstellenden de derde plek in de Dag Top 25.

Primetime was er de meeste aandacht voor Seven Worlds, One Planet op NPO 1, daar keken 962.000 mensen naar. Help, mijn man is klusser! was gelijktijdig op RTL 4 met 947.000 kijkers net iets minder in trek.