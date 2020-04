Harry en Meghan verrasten Queen met videotelefoontje

Opmerkelijk is dat volgens Buckingham Palace de afspraak was dat er geen details zouden worden gedeeld, maar de woordvoerder namens het paar toch meldde dat de koningin een videotelefoontje kreeg, schrijft The Sun. Dat zorgde volgens de krant bij sommige Britten dan ook voor gefronste wenkbrauwen.

Tijdens het gesprek zou ze ook Archie hebben gezien. Zolang de coronacrisis en de wereldwijde maatregelen van kracht zijn zal het nog lang duren voordat ze het zoontje van Harry en Meghan vast kan houden.

Het was een sobere verjaardag voor de koningin. Samen met prins Philip verblijft ze momenteel in Windsor Castle. Andere leden van de familie hebben zich elders afgezonderd. Zo zit oudste zoon prins Charles met zijn vrouw Camilla in Schotland.

Voor het eerst in 68 jaar zijn er geen saluutschoten afgevuurd voor Elizabeths geboortedag. Prins Charles en Camilla en prins William en Catherine deelden hun verjaardagswensen op sociale media.