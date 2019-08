Eva Longoria blij op late leeftijd moeder te zijn geworden

Ⓒ Instagram

Eva Longoria werd pas op 43-jarige leeftijd moeder, maar is juist heel blij dat ze er wat later bij was. „Hij was voorbestemd op deze fase in mijn leven bij me te komen”, zegt de nu 44-jarige actrice over haar zoontje Santi in een interview met Parents Latina. „Ik ben geduldiger en werk een stuk minder, ook al lijkt dat misschien niet zo.”